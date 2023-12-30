Лукашенко нашел яйца для Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил расположенный в Минске торговый центр, где продаются товары белорусских производителей. В одном из павильонов разговор зашел о поставке белорусских яиц в Россию.

Посетил Лукашенко, например, фирменный магазин "Ганна". Генеральный директор Анна Норкус сообщила главе государства, что с 2021 г. предприятие инвестировало 350 млн белорусских рублей в основной капитал. Четыре крупных объекта открыты, еще два – на стадии реализации.

"А яйца есть?", - спросил Лукашенко.

Получив утвердительный ответ, он сказал, что "надо президенту России Владимиру Путину перекинуть".

"Мы им предлагаем, но им все мало. 70% у нас – внутренний рынок и 30% – экспорт. Из этих 30% Российская Федерация – 16%, 10% - Китай, 4% - постсоветские страны. Но свой рынок - прежде всего", - цитирует Норкус официальный портал президента Беларуси.

Ранее президенту России Владимиру Путину во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, он "разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, и тот сказал, что все в порядке". Президент также заявил, что подорожание яиц и куриного мяса связано с тем, что доходы населения выросли вместе со спросом, однако объемы производства не увеличились.

Но они не просто не увеличились - в России за три года закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы, и об этом власти предпочитают умалчивать, так что системные причины подорожания остаются без внимания руководства страны. Сокращению производства и росту цен на яйца способствует увеличение себестоимости производства "по всей цепочке", так выросла стоимость энергоносителей и транспорта из-за бесконечного роста тарифов и стоимости топлива на заправках. Велика в подорожании и роль высокого курса доллара, ведь у нас много импортной составляющей в производстве любой продукции. Эксперты обращают внимание на нехватку и подорожание иностранных кормов, вакцин и инкубационных яиц на птицефабриках России. В итоге год от года выпуск мяса и яиц сокращается, а поголовье птицы уменьшается. Хуже того, по независимым оценкам, только накрутки ритейлеров в стоимости яиц могут достигать 30%.