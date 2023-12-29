29 Декабря 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;НАСТЯ ИВЛЕЕВА&quot; / youtube.com/@Ivleeva

Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. за организацию "голой вечеринки"

Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. за организацию "голой вечеринки" в "Мутаборе".

Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

По мнению суда, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте.

Анастасия Ивлеева(2023)|Фото: Московские суды общей юрисдикции

Напомним, голая вечеринка прошла 21 декабря. После шквала общественного возмущения телеведущая и блогер записала несколько видео с покаяниями. Их выход совпал с новостями об отказах крупных партнеров Ивлеевой (таких, например, как МТС) от сотрудничества с ней. Кроме того, суд в Москве принял иск на 1 млрд руб. к Ивлеевой, СМИ сообщали о возможности ареста имущества звезды в качестве обеспечительной меры по этому иску.

Теги: голая вечеринка, Ивлеева


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