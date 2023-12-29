Долги населения по кредитам сравнялись с бюджетом страны

В России долги населения по кредитам достигли 35 трлн руб., судя по статистике на начало ноября 2023 года. За год кредитный портфель населения увеличился на 6 трлн рублей, что стало максимальным приростом. Так, за январь-октябрь 2022 года общий объем займов увеличивался на 1,7 трлн руб., а за аналогичный период 2021 года — на 4,1 трлн. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов обращает внимание, что объемы долгов населения сравнялись с размером федерального бюджета, а рекордную прибыль от этого получают банкиры.

"Долги населения перед финансовой олигархией уже фактически сравнялись с величиной государственной казны. И грустно, и смешно, но Центробанк по-прежнему объясняет рост закредитованности населения не чем иным, как "повышением доходов" и, представьте себе, "отложенным спросом россиян на фоне стабилизации экономической ситуации". Это они про льготную ипотеку, объёмы которой сократили!" — прокомментировал Денис Парфенов.



По словам Парфенова, часть населения, имея уже более одного и даже двух кредитов, берут новый займ для того, чтобы гасить предыдущие, часть просто стремится поддержать привычный уровень потребления. В этом таится серьезная опасность, что в следующем году Россию накроет шквал неплатежей, который отчасти уже начался, считает депутат.

"Обогащение банков происходит на фоне тяжелого положения населения и производящих секторов экономики. Банки, присваивая себе деньги граждан, казалось бы, увеличивают свою власть и контроль над экономикой (прибыль банков в текущем году также ожидается на уровне рекордных 3,3 трлн руб . Но так не может длиться долго, подобная экономическая модель эффективна лишь для обогащения жалкой кучки и без того сверхбогатых людей", — заявил Парфенов и добавил, что назрела острая необходимость кардинальных перемен в экономической системе для создания равноправного и справедливого общества.

Напомним, доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35 трлн руб., расходы — 36,6 трлн руб., дефицит ожидается на уровне 1,6 трлн руб. Общий объем расходов на безопасность и оборону составит порядка 14 трлн руб. — 38,6% расходной части бюджета, тогда как на соцрасходы заложено 11,2 трлн, или 30,5%.