Российская спортсменка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Чемпионат мира по быстрым шахматам среди женщин в Самарканде закончился победой россиянки Анастасии Боднарук.

За 11 раундов девушка набрала по 8,5 очков со спортсменками из Индии Хампи Конеру и Китая Лэй Тинцзе. Дополнительные показатели дали преимущество Боднарук и ее оппоненту из Индии, и спустя тай-брейк Россия вышла победителем со счетом 2,5:1,5. Это первая победа Боднарук в чемпионате мира.

Напомним, что в турнире среди мужчин золото взял норвежский спортсмен Магнус Карлсен, став пятикратным чемпионом.