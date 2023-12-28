Магнус Карлсен взял золото на чемпионате мира по быстрым шахматам

Пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам стал норвежский спортсмен Магнус Карлсен. Он взял золото на прошедшем в Самарканде чемпионате.

33-летний Карлсен победил в семи из 13 раундов, сыграв в остальных вничью, и набрал 10 очков.

Напомним, что на счету шахматиста победы в соревнованиях 2014, 2015, 2019 и 2022 годов. Помимо этого, он является шестикратным чемпионом мира по блицу. ЧМ-2023 по блицу запланирован на 29-30 декабря.