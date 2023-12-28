После транспортного коллапса на дороги Екатеринбурга вывели 15 новых автобусов

На дороги Екатеринбурга выведены 15 из 35 новых современных автобусов. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Ранее автобусы были приобретены "Гортрансом" по договору лизинга и в конце ноября приехали в уральскую столицу из Нефтекамска.

"К настоящему времени они прошли необходимые проверки, допоборудование и поставлены на учет. И вот сегодня 15 из них вышли на маршруты "Гортранса". Остальные 20 отправятся в путь в ближайшие дни", - рассказал Орлов в своем Telegram-канале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, кроме указанных 35 автобусов в 2024 году муниципалитет получит еще 30 новых машин по казначейским кредитам и 30 – в лизинг. В мэрии обещают направить их на обслуживание не только магистральных маршрутов, но и в отдаленные территории.

Напомним, накануне утром екатеринбуржцы не смогли доехать до работы из-за заснеженных дорог и отсутствия транспорта. У людей накопились вопросы, почему они вынуждены ждать его по 30-40 минут, а то и больше. В ответ в администрации обвинили в возникшем транспортном коллапсе водителей и самих пассажиров.