28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

После транспортного коллапса на дороги Екатеринбурга вывели 15 новых автобусов

На дороги Екатеринбурга выведены 15 из 35 новых современных автобусов. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
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Ранее автобусы были приобретены "Гортрансом" по договору лизинга и в конце ноября приехали в уральскую столицу из Нефтекамска.

"К настоящему времени они прошли необходимые проверки, допоборудование и поставлены на учет. И вот сегодня 15 из них вышли на маршруты "Гортранса". Остальные 20 отправятся в путь в ближайшие дни", - рассказал Орлов в своем Telegram-канале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, кроме указанных 35 автобусов в 2024 году муниципалитет получит еще 30 новых машин по казначейским кредитам и 30 – в лизинг. В мэрии обещают направить их на обслуживание не только магистральных маршрутов, но и в отдаленные территории.

Напомним, накануне утром екатеринбуржцы не смогли доехать до работы из-за заснеженных дорог и отсутствия транспорта. У людей накопились вопросы, почему они вынуждены ждать его по 30-40 минут, а то и больше. В ответ в администрации обвинили в возникшем транспортном коллапсе водителей и самих пассажиров.

Теги: автобусы, коллапс, маршруты, Екатеринбург


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