В мэрии Екатеринбурга обвинили в транспортном коллапсе водителей и пассажиров

В администрации Екатеринбурга прокомментировали работу общественного транспорта в дни, когда город накрыли мощные снегопады. По мнению чиновников мэрии, в том, что его приходилось долго ждать, виноваты водители и сами пассажиры.

Напомним, накануне утром екатеринбуржцы не смогли доехать до работы из-за заснеженных дорог и отсутствия транспорта. У людей накопились вопросы, почему они вынуждены ждать его по 30-40 минут, а то и больше.

Как рассказал на сегодняшнем брифинге в мэрии заместитель председателя комитета по транспорту и организации дорожного движения Николай Вахлов, несмотря ни на что, общественный транспорт не остановился и продолжал работу.

"В режиме онлайн мы смотрели, как маршруты выходят на линию. Совместно с коммунальными службами максимально быстро реагировали на замечания перевозчиков, где были проблемы проезда – выезды из парка и конечные остановочные пункты. Работа продолжается в ежечасном режиме: поступают обращения, мы сразу отрабатываем. Работа общественного транспорта в тот коллапс, который происходил 26 и 27 декабря, не прекращалась", - сообщил Вахлов.

Он все же признал, что местами "были увеличены интервалы движения". И назвал причину, почему так произошло.

"Отдельно хотелось бы остановиться на нерадивых водителях и пассажирах. Водители выезжали на трамвайные пути и полностью перекрывали движение. А пассажиры оставляли свои вещи в салонах, движение трамваев и троллейбусов приходилось останавливать. Пока человек вернется и уберет машину с путей, пройдет много времени. Из-за этого интервалы движения нарушаются", - посетовал Николай Вахлов.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал выпавшее в конце декабря большое количество снега "нестандартной ситуацией".