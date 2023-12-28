Украине не нужна вся ее бывшая территория - New York Times

Украина не нуждается во всей территории, которую считает своей. Так называется статья, опубликованная накануне в The New York Times.

В ней говорится, что украинское наступление привело к огромным потерям, но не изменило линию фронта, в то время как ресурсы и жизни украинцев истощаются без особых перспектив на перемены в обозримом будущем. Даже высшее военное командование Украины заявило, что конфликт зашел в "тупик" (это недавно сделал главком ВСУ Валерий Залужный), хотя раньше такое было невозможно представить.

Захват территорий, о котором грезит Зеленский, - это неправильная стратегия, подчеркивает автор.

Статья пестрит комплиментами в адрес украинского режима, но советует одно - начинать, пока не поздно, переговоры с Россией и отказаться от мечты нанести России военное поражение.

Об этом все чаще пишут западные СМИ и говорят западные политики. Это же начинают осознавать и на Украине, где все чаще раздаются голоса о невозможности воевать бесконечно. Надо останавливать боевые действия, надеясь на захват российских территорий в будущем. Так, накануне Залужный призвал оставить Авдеевку.