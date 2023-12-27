Залужный публично выступил за оставление Авдеевки

Главком ВСУ Валерий Залужный выступил против удержания Авдеевки. Причем сделал это публично, намекнув на упрямство Зеленского, снова чреватое огромными бессмыслеными потерями.

Как сообщают украинские телеграм-каналы, Зеленский требует во что бы то ни стало удерживать Авдеевку, как ранее Артемовск. Ради этого он готов на любые жертвы, потому что поражение там станет огромным ударом по моральному состоянию ВСУ и его личному рейтингу.

Залужный же сказал, что "не нужно зацикливаться и делать какое-нибудь шоу или скорбь вокруг конкретного населенного пункта. [У России] есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей", - призвал он, пообещав отвоевать территорию потом.

Залужный также переложил ответственность за новый виток мобилизации на политиков, в то время как Зеленский в своем выступлении поступил ровно наоборот, сказав, что это военные просят его дополнительно призвать 500 тысяч человек. Как пишет канал "Резидент", Зеленский вне себя от этого публичного шага Залужного. Он этого не ожидал, и теперь весь негатив из-за мобилизации сместится на Зеленского, потому что недоверие к нему в украинском обществе гораздо выше, чем к Залужному.

К слову, украинский режим до сих пор официально не признал освобождение Артемовска российскими войсками.