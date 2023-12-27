27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга о выпавшем в декабре снеге: "Нестандартная ситуация"

Сегодня, 27 декабря, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел оперативное совещание с руководителями районов и коммунальщиками. Речь шла о ликвидации последствий выпавшего в городе снега.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, нынешний снегопад побил все рекорды предыдущих лет. За сутки выпал 21 миллиметр осадков, что составило почти месячную норму декабря в 28 миллиметров.

Алексей Орлов признал, что "106 лет не было такого объема осадков".

"Сейчас нестандартная ситуация. Необходимо максимально сосредоточиться на уборке магистралей, чтобы мог проходить общественный транспорт. Организовать сопровождение ГИБДД, чтобы обеспечить беспрепятственную работу уборочной техники. Усилить обработку ПГМ, чтобы обезопасить спуски и подъемы", - поставил задачу мэр.

Также принято решение о привлечении в помощь коммунальщикам строительной техники: грейдеров, самосвалов и тракторов. Глава отметил, что сейчас такой случай, когда необходимо задействовать все имеющиеся возможности.

"Наша главная задача – привести в город порядок. До Нового года осталось очень мало времени", - резюмировал Алексей Орлов.

Напомним, что сегодня утром екатеринбуржцы не могли доехать до работы из-за заснеженных дорог и отсутствия транспорта. У людей накопились вопросы, почему они вынуждены ждать транспорт по 30-40 минут или от безнадеги ходить пешком, как завещал им депутат гордумы из фракции "ЕР" Александр Колесников.

Теги: Орлов, снегопад, Екатеринбург


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