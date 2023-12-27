Путин поручил кабмину подготовить решения проблемы зарплат учителей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда педагогов.

Во время заседания Государственного совета глава государства назвал этот вопрос важнейшим, сообщает пресс-служба Кремля.

"Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла заметную роль в повышении статуса учительского труда", - заявил Путин.

"Вместе с тем нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране", - подчеркнул президент.

Он указал, что труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров, так как учителя переезжают из субъектов с низкой оплатой, из-за чего там падает качество образования.

Напомним, 21 декабря министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая в Госдуме на встрече с фракцией КПРФ, заявил, что по стране не хватает около 30 тысяч учителей. При этом в октябре вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что не хватает 11 тысячи.

Депутат Госдумы Олег Смолин отмечал, что Год педагога и наставника ничего не добавил учителям в финансовом смысле. Они получают мизерную зарплату. По подсчетам Накануне.RU, медианная зарплата учителя в России на одну ставку составляет около 20 тысяч рублей "чистыми".