Ночной клуб Mutabor, где прошла вечеринка Ивлеевой, опечатали на месяц

Столичный клуб Mutabor, в котором 20 декабря прошла скандальная "голая" вечерника, перенес запланированное на новогодние праздники мероприятие.

"Форс-мажор! По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен", — сообщается в Telegram-канале клуба.

Тем временем, Telegram-каналы пишут, что ночной клуб опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Источник Shot сообщил, что официальной причиной стали нарушения правил розничной торговли алкоголем.

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе Mutabor. В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность.

Сообщалось, что после скандала полиция проверила столичный клуб. На второй день после закрытой вечеринки со звездами в клубе устроили еще одну: для простых смертных (вход был за деньги). Обнаженных гостей было уже меньше. По данным Telegram-канала Shot, в начале вечера приехала полиция с проверкой.