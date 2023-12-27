Ночной клуб Mutabor, где прошла вечеринка Ивлеевой, опечатали на месяц

27 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

Ночной клуб Mutabor, где прошла вечеринка Ивлеевой, опечатали на месяц

Столичный клуб Mutabor, в котором 20 декабря прошла скандальная "голая" вечерника, перенес запланированное на новогодние праздники мероприятие.

"Форс-мажор! По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен", — сообщается в Telegram-канале клуба.

Тем временем, Telegram-каналы пишут, что ночной клуб опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Источник Shot сообщил, что официальной причиной стали нарушения правил розничной торговли алкоголем.

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе Mutabor. В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность.

Сообщалось, что после скандала полиция проверила столичный клуб. На второй день после закрытой вечеринки со звездами в клубе устроили еще одну: для простых смертных (вход был за деньги). Обнаженных гостей было уже меньше. По данным Telegram-канала Shot, в начале вечера приехала полиция с проверкой.

Теги: Mutabor, Ивлеева, голая вечеринка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети