27 Декабря 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;НАСТЯ ИВЛЕЕВА&quot; / youtube.com/@Ivleeva

Суд признал "голую вечеринку" Ивлеевой пропагандой гомосексуальных отношений

Лефортовский суд счел, что "голая" вечеринка в московском клубе "Мутабор" была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сказано в решении суда по делу рэпера Николая Васильева (Vacio), пишет ТАСС.

В материалах дела говорится, что вечерника была направлена "на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет".

Ранее музыкант из Екатеринбурга получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Он пришел на мероприятие в одном носке, надетом на половой орган.

Васильев признан также виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность.

Накануне суд в Москве принял иск на миллиард рублей к Ивлеевой, СМИ сообщали о возможности ареста имущества звезды в качестве обеспечительной меры по этому иску.

Теги: суд, Ивлеева, голая вечеринка, Vacio


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