26 Декабря 2023
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В России расширят эксперимент по посадке на скоростные поезда по биометрии

Центр биометрических технологий (ЦБТ) планирует масштабировать эксперимент по посадке на скоростные поезда дальнего следования по биометрии без предъявления паспорта в 2025 году.

Тестирование технологии в закрытом формате пройдет в первом полугодии 2024 года. Затем будет принято решение о возможности запуска сервиса в пилотном режиме, сообщает РИА Новости.

В качестве площадки для "пилота" рассматриваются скоростные поезда, следующие по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что в настоящее время в Единую биометрическую систему (ЕБС) от банков переданы десятки миллионов биометрических образцов россиян. Отмечается, что, как правило, граждане сдают подтвержденную биометрию — для ее регистрации нужно идти в банк. На втором месте по популярности – упрощенная, которую можно сдать в мобильном приложении.

Теги: биометрия, скоростные поезда


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