В Единой биометрической системе хранятся десятки миллионов образцов лиц и голосов граждан РФ

В настоящее время в Единую биометрическую систему (ЕБС) от банков переданы десятки миллионов биометрических образцов россиян.

Как сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий, в день база пополняется несколькими тысячами образцов. Отмечается, что, как правило, граждане сдают подтвержденную биометрию — для ее регистрации нужно идти в банк. На втором месте по популярности – упрощенная, которую можно сдать в мобильном приложении.

Поволоцкий указал, что к ЕБС предъявляются самые жесткие требования информационной безопасности — этому вопросу уделяется большое внимание. Только в 2023 году вышло четыре нормативных акта о модели угроз и атаки.

Осуществляется постоянный поиск уязвимостей ЕБС, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России Центр биометрических технологий заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для алкоголя и продукции, содержащей никотин. Запустить сервис планируется в 2024 году.