В Екатеринбурге трамвай в Академический задымился во время рейса

Долгожданный запуск трамвая в Академический район Екатеринбурга оказался омрачен задымлением вагона прямо во время рейса. О случившемся ЧП рассказал уральский журналист Роберт Карапетян, который ехал в этом трамвае.

Как сообщил он на своей странице в соцсети, все случилось сегодня днем.

"Только что доехал до конечной и в салоне заискрило, а потом и задымилось. Кондуктор успела схватить сумку со своего места, откуда и пошел дым, и пассажиры быстро эвакуировались", - рассказал Роберт, также снявший небольшое видео с места событий.

Напомним, в минувшую субботу в Академический район запустили первый пассажирский трамвай. В первые три дня движения по новому маршруту этим видом транспорта воспользовались более 30 тысяч екатеринбуржцев. Глава города Алексей Орлов заявил, что "это огромный объем". Горожане при этом уже жалуются на большие давки в трамваях, к тому же, вместо того, чтобы запустить на линию новые вагоны, мэрия использовала старые, просто удлинив маршрут №1, что осложнило жизнь жителям ВИЗа.