23 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Академическом районе Екатеринбурга запустили трамвайное движение

В Академический район Екатеринбурга запустили первый пассажирский трамвай.

"Первый трамвай под номером 1 отправился с конечной станции "Академика Парина" в Академическом районе в субботу, 23 декабря, в 06:22, - сообщает пресс-служба городской мэрии. - Одновременно, в 06:21, навстречу ему вышел вагон со станции Вторчермет".

В будни трамвай будет отправляться из Академического в 06:09 (со Вторчермета в 06:08). Последний вагон из Академического будет выходить по будням в 21:07. Все рейсы, следующие позднее, поедут в депо.

Интервалы в будни составят 13–15 минут, а в выходные – 15–20 минут.

Напомним, что первый трамвай в 8-ой район пустили по путям в середине октября. По словам замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова, обкатка должна была продлиться два месяца, однако полноценное движение трамваев для горожан было запланировано на в январь-февраль 2024 года. Позднее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предположил, что запустить линию, вероятно, удастся до Нового года.

Теги: академический, трамвай, екатеринбург


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