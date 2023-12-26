26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэр доволен: свыше 30 тыс. екатеринбуржцев уже прокатились на трамвае в Академический

В первые три дня движения по новому маршруту в Академический трамвай перевез свыше 30 тыс. екатеринбуржцев. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

По его словам, только в субботу и воскресенье ежедневно фиксировалось более 9 тыс. пассажиров, а в понедельник новым общественным транспортом воспользовалось более 16 тыс. человек.

"Это огромный объем! И говорит о том, что трамвайная ветка в Академический очень востребована. В планах дальнейшее развитие и по Академическому и по Широкой речке, и параметры предполагают 85 двухсекционных трамваев. Мы вчера последние штрихи с инициатором-концессионером рассмотрели. Думаю, на этой неделе мы примем необходимые документы, и в начале следующего года будем эти вопросы решать", - добавил Орлов.

Долгожданный запуск трамвая в Академический состоялся в минувшую субботу. По будням трамвай отправляется из Академического в 06.09, последний вагон из нового района выходит в 21.07. Все рейсы, следующие позднее, едут в депо. Интервалы в будни составляют 13–15 минут, а в выходные – 15–20 минут. Жители при этом уже жалуются на большие давки в трамваях, к тому же, вместо того, чтобы запустить на линию новые вагоны, мэрия использовала старые, просто удлинив маршрут №1, что осложнило жизнь жителям ВИЗа.

Теги: Академический, трамвай, пассажир


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