"Микроскопом гвозди забивать". Депутат пожаловался на горе-командиров, заменяющих пехоту артиллеристами

26 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Пресс-служба ЦВО

"Микроскопом гвозди забивать". Депутат пожаловался на горе-командиров, заменяющих пехоту артиллеристами

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов раскритиковал действия ряда "одаренных командиров", которые восполняют потерю в пехотных войсках артиллеристами. Парламентарий отметил, что такое нерациональное решение подобно забиванию гвоздей микроскопом и ведет к потере на других участках фронта.

"Артиллерия ослабляется из-за безвозвратных и санитарных потерь при штурмах. Из-за того, что специалистов забрали из дивизиона. Это ставит под угрозу другие участки фронта – снижается качество артподготовки перед этими же штурмами. Из артиллериста можно за 5 минут сделать пехотинца, но из пехотинца за 5 минут артиллериста – нет. Аналогично по связистам. Там учиться надо. Я ко всем родам войск отношусь с уважением, все важны. Без шуток. Но рационально ли микроскопом гвозди забивать?" – написал депутат в своих соцсетях.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны также находились "горе-командиры, готовые ценных специалистов "бросать" на амбразуру". Решить эту проблему удалось военным начальникам рангом выше, которые прекратили практику "раздербанивания" артиллерии. Именно это решение, считает Иванов, поможет российским солдатам и сейчас.

Депутат уже подготовил обращение в Генштаб, в котором предложил запретить практику пополнения пехоты артиллерией. Он также выразил надежду, что разрешить ситуацию удастся в ближайшее время.

Теги: артиллерия, пехота, командир, депутат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети