"Микроскопом гвозди забивать". Депутат пожаловался на горе-командиров, заменяющих пехоту артиллеристами

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов раскритиковал действия ряда "одаренных командиров", которые восполняют потерю в пехотных войсках артиллеристами. Парламентарий отметил, что такое нерациональное решение подобно забиванию гвоздей микроскопом и ведет к потере на других участках фронта.

"Артиллерия ослабляется из-за безвозвратных и санитарных потерь при штурмах. Из-за того, что специалистов забрали из дивизиона. Это ставит под угрозу другие участки фронта – снижается качество артподготовки перед этими же штурмами. Из артиллериста можно за 5 минут сделать пехотинца, но из пехотинца за 5 минут артиллериста – нет. Аналогично по связистам. Там учиться надо. Я ко всем родам войск отношусь с уважением, все важны. Без шуток. Но рационально ли микроскопом гвозди забивать?" – написал депутат в своих соцсетях.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны также находились "горе-командиры, готовые ценных специалистов "бросать" на амбразуру". Решить эту проблему удалось военным начальникам рангом выше, которые прекратили практику "раздербанивания" артиллерии. Именно это решение, считает Иванов, поможет российским солдатам и сейчас.

Депутат уже подготовил обращение в Генштаб, в котором предложил запретить практику пополнения пехоты артиллерией. Он также выразил надежду, что разрешить ситуацию удастся в ближайшее время.