Журналист Джума поддержал инициативу об увековечивании памяти бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Одним из приемлемых вариантов увековечивания памяти бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является размещение мемориальной таблички на здании, где находился его офис. Такую точку зрения выразил журналист и политолог Аббас Джума.

Он заявил об этом, комментируя инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» об установке мемориала в честь бывшего руководителя «Оркестра»:

«Недавно по соцсетям разошлось обращение "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", а именно героя России Дмитрия Подольского, к губернатору Санкт-Петербурга. В нем Беглова просят оказать содействие в увековечивании памяти Пригожина и Уткина».

По мнению журналиста, установка памятника или переименование улицы в честь бывшего главы «Оркестра» на данный момент технически не могут быть реализованы из-за ситуации в стране. Он считает, что для этого еще не настало нужное время.

«Я реалист, и прекрасно понимаю, что памятник Пригожину сегодня не поставят. И вряд ли переименуют улицу в его честь. Если честно, я сам всегда буду выступать против всего, что сеет разногласия в российском обществе, которое просто обязано быть сплоченным в нынешние нелегкие времена. Вон сколько споров вокруг памятника Дзержинскому», — заявил политолог.

Однако, он отметил, что мемориальная табличка на здании, где находился офис Евгения Пригожина, является одним из лучших вариантов. По его словам, в нем было принято и реализовано множество решений, которые были сделаны для процветания Российской Федерации.

«Но не вижу ничего предосудительного в том, чтобы установить памятную табличку на фасаде здания, где работал Пригожин вместе со своей командой. Там, где родились идеи, сделавшие Россию еще более великой», — резюмировал Джума.