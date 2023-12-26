Правительству поручено подумать над документом по демографической безопасности

Правительству России поручено совместно с Общественной палатой РФ подготовить и представить предложения по разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности. Это зафиксировано в перечне поручений президента РФ по итогам встречи с членами Общественной палаты РФ и общественных палат регионов. Предложения нужно представить до 15 февраля 2024 года.

Поручение, очевидно, связано с ускорением вымирания России. Рождаемость находится на катастрофически низком уровне, смертность превышает ее на 500 тыс. человек ежегодно, и дальше динамика будет только ухудшаться. При этом власти не предпринимают никаких действий по этому поводу.

Патриарх Кирилл на днях заявил, что если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то при следующих поколениях Россия может исчезнуть как единая страна.

В 2020 году замсекретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков предложил закрепить в Стратегии национальной безопасности России долгосрочное значение суммарного коэффициента рождаемости не менее 2,1 ребенка на одну женщину, поскольку оно обесечивает воспроизводство населения. Это предложение так и не было услышано.

Накануне.RU давно пишет о том, что в России нет внятной демографической политики, которая подменена мерами соцподдержки.