26 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

Правительству поручено подумать над документом по демографической безопасности

Правительству России поручено совместно с Общественной палатой РФ подготовить и представить предложения по разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности. Это зафиксировано в перечне поручений президента РФ по итогам встречи с членами Общественной палаты РФ и общественных палат регионов. Предложения нужно представить до 15 февраля 2024 года.

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Поручение, очевидно, связано с ускорением вымирания России. Рождаемость находится на катастрофически низком уровне, смертность превышает ее на 500 тыс. человек ежегодно, и дальше динамика будет только ухудшаться. При этом власти не предпринимают никаких действий по этому поводу.

Патриарх Кирилл на днях заявил, что если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то при следующих поколениях Россия может исчезнуть как единая страна.

В 2020 году замсекретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков предложил закрепить в Стратегии национальной безопасности России долгосрочное значение суммарного коэффициента рождаемости не менее 2,1 ребенка на одну женщину, поскольку оно обесечивает воспроизводство населения. Это предложение так и не было услышано.

Накануне.RU давно пишет о том, что в России нет внятной демографической политики, которая подменена мерами соцподдержки.

Теги: демография, правительство, безопасность


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