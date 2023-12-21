"Как жить в однушке с тремя детьми?" Митрополит Евгений высказался против "человейниов"

21 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество
Фото: Накануне.RU

"Как жить в однушке с тремя детьми?" Митрополит Евгений высказался против "человейниов"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказал свое мнение относительно политики застройщиков. Владыка в ходе интервью телеканалу "Спас" рассуждал о теме запрета абортов, но внезапно перешел к тому, что "бетонные коробки" тоже негативно сказываются на демографии.

"Относиться к каждому человеку, например, к тому, который должен родиться, к слову об абортах. Ты не вправе резать на кусочки, выбрасывать, перерабатывать в биоматериал божье творение. Ты не должен загонять человека в "человейники", эти бетонные коробки, которые сегодня строятся, в которых невозможно создать сколь-нибудь многодетную семью. Говорят про демографию, но попробуй в однушке или в студии пожить с семьей с одним, двумя или тремя детьми. Это невыносимо! Вот это все должно стать частью нашей идеологии. Безусловно, человекоориентированность - да, но не человек как Бог, а человек как вершина божественного творения. Не мы распоряжаемся человеком, а Бог распоряжается, а мы должны создать условия для того, чтобы человек, живя в нашем государстве, в отечестве земном возрастал и стал гражданином отечества небесного", - заявил митрополит.

Строительство парка "Каменные палатки" на ЖБИ в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

По его словам, на Урале с темой абортов все не так однозначно: с одной стороны есть активное православное сообщество, с другой стороны - сильны и либеральные настроения. Однако вскоре Свердловская область, скорее всего, также примет сторону запрета абортов в частных клиниках. Этому может способствовать Союз православных женщин, который будет сформирован уже в 2024 году.

Теги: митрополит Евгений, аборт, демография


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети