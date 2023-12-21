"Как жить в однушке с тремя детьми?" Митрополит Евгений высказался против "человейниов"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказал свое мнение относительно политики застройщиков. Владыка в ходе интервью телеканалу "Спас" рассуждал о теме запрета абортов, но внезапно перешел к тому, что "бетонные коробки" тоже негативно сказываются на демографии.

"Относиться к каждому человеку, например, к тому, который должен родиться, к слову об абортах. Ты не вправе резать на кусочки, выбрасывать, перерабатывать в биоматериал божье творение. Ты не должен загонять человека в "человейники", эти бетонные коробки, которые сегодня строятся, в которых невозможно создать сколь-нибудь многодетную семью. Говорят про демографию, но попробуй в однушке или в студии пожить с семьей с одним, двумя или тремя детьми. Это невыносимо! Вот это все должно стать частью нашей идеологии. Безусловно, человекоориентированность - да, но не человек как Бог, а человек как вершина божественного творения. Не мы распоряжаемся человеком, а Бог распоряжается, а мы должны создать условия для того, чтобы человек, живя в нашем государстве, в отечестве земном возрастал и стал гражданином отечества небесного", - заявил митрополит.

По его словам, на Урале с темой абортов все не так однозначно: с одной стороны есть активное православное сообщество, с другой стороны - сильны и либеральные настроения. Однако вскоре Свердловская область, скорее всего, также примет сторону запрета абортов в частных клиниках. Этому может способствовать Союз православных женщин, который будет сформирован уже в 2024 году.