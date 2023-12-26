Собянин пообещал москвичам бесплатные парковки
В Москве парковки будут бесплатными, но только с 1 по 8 января. Это коснется всех улиц, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам", - добавил глава города.
Ранее опрос ВЦИОМ выявил самые популярные туристические направления в зимние каникулы. Москва оказалась на первом месте у тех, кто собирается путешествовать в предстоящие праздники – в столицу поедут 15% опрошенных россиян.