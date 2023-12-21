69% россиян никуда в каникулы не поедут – опрос

69% россиян никуда не поедут в предстоящие новогодние каникулы. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 28% россиян собираются выехать за пределы своего населенного пункта, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. 15% из тех, кто отправится путешествовать, поедут в Москву. Еще 8% направятся в Санкт-Петербург и Ленобласть, также в топе оказались Казань, Краснодарский край и Крым. По словам Федорова, в топ не вошли направления Урала, Сибири и Дальнего Востока, хотя там есть, что посмотреть – "но это дорого", констатировал социолог.