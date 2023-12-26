На Украине поменяют правила мобилизации

На Украине поменяются правила мобилизации. Соответствующий закон внесен в Верховную Раду.

Проект закона называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", сообщил в своем telegram-канале представитель правительства Украины в парламенте Тарас Мельничук.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается, например, снизить с 27 до 25 лет возраст подлежащих мобилизации, исключить категорию ограниченной годности к военной службе, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях, установить ограничения прав граждан, уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения службы, уточнить основания для увольнения с военной службы, пишет ТАСС.

Напомним, ранее выяснилось, что в госбюджете Украины нет денег для выполнения озвученного президентом Владимиром Зеленским плана мобилизации 500 тыс. человек. Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, Зеленский ошибся, так как нужно не полмиллиарда гривен, а больше. При этом в стране, по словам парламентария, таких денег нет. Депутат напомнил, военные расходы на 2024 г. меньше, чем в 2023 г., а большинство партнеров на Западе никогда не давали разрешения тратить их помощь на военные нужды.