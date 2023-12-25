26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Обжалован приговор Кагарлицокму*

Обжалован приговор, вынесенный социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому", - сказала ТАСС пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова

Кагарлицкий* с июля 2023 г. находился в СИЗО Сыктывкара. Его дело вело управление ФСБ России по Коми. Ведомство сочло, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем ролике Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту. В октябре 2023-го президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким*. "Я возьму бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", - сказал глава государства одному из участников заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Обвинение простило для социолога пять с половиной лет колонии общего режима. В итоге Кагарлицкого* освободили в зале суда: его приговорили к штрафу в 609 тыс. руб. Также политологу левого толка запрещено в течение двух лет администрирование сайтов в сети.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Теги: Борис Кагарлицкий*, приговор, обжалование


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