12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Обвинение запросило для Кагарлицкого* пять с половиной лет колонии

Обвинение требует лишить свободы социолога Бориса Кагарлицкого* на пять с половиной лет в колонии общего режима. Его обвиняют в оправдании терроризма, суд проходит в Республике Коми.

Ранее стало известно, что дело в отношении Кагарлицкого* завели по заявлению депутата гордумы Ухты Леонида Красноперова ("Единая Россия").

Накануне Красноперов выступил в суде в качестве свидетеля обвинения. Трое других свидетелей обвинения – бывшие сотрудники издания Кагарлицкого* "Рабкор", причем один из свидетелей выступил в поддержку обвиняемого, передает Telegram-канал "Свободу Кагарлицкому*!".

Кагарлицкий* с июля 2023 годанаходится в СИЗО Сыктывкара. В ноябре суд продлил арест известного политолога левых взглядов до мая 2024-го. Его дело вело управление ФСБ России по Республике Коми. Ведомство сочло, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем ролике Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту.

В октябре 2023-го президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким*. "Я возьму бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", - сказал глава государства одному из участников заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". С тех пор ситуация с Кагарлицким* никак не изменилась.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Теги: борис кагарлицкий, суд, обвинение, оправдание терроризма


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Развитие сюжета:

Ранее 12.12.2023 12:56 Мск Бориса Кагарлицкого* освободили в зале суда, приговор – штраф в 609 тысяч рублей

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Ранее 21.11.2023 13:39 Мск Суд продлил арест социолога Кагарлицкого* до мая 2024-го
Ранее 26.09.2023 14:02 Мск Бориса Кагарлицкого*, сидящего в СИЗО, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Ранее 14.08.2023 14:20 Мск Бориса Кагарлицкого* оставили под арестом в СИЗО Сыктывкара
Ранее 07.08.2023 15:59 Мск Левого социолога и публициста Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов и террористов

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