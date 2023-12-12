Обвинение запросило для Кагарлицкого* пять с половиной лет колонии

Обвинение требует лишить свободы социолога Бориса Кагарлицкого* на пять с половиной лет в колонии общего режима. Его обвиняют в оправдании терроризма, суд проходит в Республике Коми.

Ранее стало известно, что дело в отношении Кагарлицкого* завели по заявлению депутата гордумы Ухты Леонида Красноперова ("Единая Россия").

Накануне Красноперов выступил в суде в качестве свидетеля обвинения. Трое других свидетелей обвинения – бывшие сотрудники издания Кагарлицкого* "Рабкор", причем один из свидетелей выступил в поддержку обвиняемого, передает Telegram-канал "Свободу Кагарлицкому*!".

Кагарлицкий* с июля 2023 годанаходится в СИЗО Сыктывкара. В ноябре суд продлил арест известного политолога левых взглядов до мая 2024-го. Его дело вело управление ФСБ России по Республике Коми. Ведомство сочло, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем ролике Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту.

В октябре 2023-го президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким*. "Я возьму бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", - сказал глава государства одному из участников заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". С тех пор ситуация с Кагарлицким* никак не изменилась.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга