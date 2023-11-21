21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Суд продлил арест социолога Кагарлицкого* до мая 2024-го

Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста социологу и политологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма.

"Кагарлицкому* продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 мая", - сообщили РИА Новости в суде.

Кагарлицкий* с июля находится в СИЗО Сыктывкара. Известный политолог левых взглядов обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Дело ведет управление ФСБ России по Республике Коми. Оно посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем ролике Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту.

В октябре президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким*. "Я возьму бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Теги: борис кагарлицкий, арест, путин


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