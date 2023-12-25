25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

"Сима-ленд" анонсировал открытие медиаэкрана в Ирбите

Компания "Сима-ленд" анонсировала дату торжественного открытия медиаэкрана в Ирбите. Горожанам предлагают собраться на бульваре Победы уже сегодня к 18.00, сообщает Telegram-канал компании "Медиаэкран на Вайнера".

"Приглашаем вас на бульвар Победы, чтобы присоединиться к этому яркому моменту", - говорится в сообщении.

В высоту конструкция достигнет 11 метров, а в длину - 80,5 метров. Напомним, что про свой подарок Ирбиту "Сима-ленд" сообщила еще в конце октября.

Медиаэкран в Екатеринбурге наделал много шума. В то время, как часть горожан снимали на видео ярко переливающуюся конструкцию, другая часть активно протестовала, заявляя о безвкусице и порче внешнего вида главной городской улицы. Изначально конструкция должна была стать подарком на 300-летие Екатеринбурга и исчезнуть сразу после окончания празднования. Однако позже возникла неопределенность.

Тем временем медиаэкран все стоял, а после выяснилось, что "Сима-ленд" уже давно передал документы в мэрию с предложением забрать объект к себе на баланс. Что станет с медиаэкраном в Ирбите - пока неизвестно.

Теги: медиаэкран, Ирьит, Сима-ленд


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