Екатеринбургского рэпера арестовали на 15 суток из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

Рэпер из Екатеринбурга Николай Васильев, выступающий под псевдонимом VACÍO, арестован на 15 суток из-за "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Об этом сам VACÍO сообщил в своем Telegram. Он заявил, что во время ареста собирается "читать книги" и "заниматься спортом".

Ранее в Сеть попали многочисленные снимки с вечеринки, где были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция.