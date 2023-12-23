23 Декабря 2023
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Фото: kremlin.ru

Киркорова предложили лишить звания народного артиста после "голой вечеринки"

Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста России после вечеринки Насти Ивлеевой в московском клубе "Мутаборе", пишет Mash.

По информации Telegram-канал, на Киркорова написал обращение в Минкульт общественник Виталий Бородин. Ему не понравился наряд артиста в виде "полупрозрачной кольчуги из блесток", сообщает Mash.

Ранее в Сеть попали многочисленные снимки с вечеринки, которую организовала Анастасия Ивлеева. На мероприятии были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция. Роскомнадзор сообщил, что усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенное в России экстремистское движение) в ряде фото- видео материалов с "голой" вечеринки Ивлевой.

Теги: киркоров, ивлеева, голая вечеринка


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