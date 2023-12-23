Кабмин отменил пошлины на ввоз мяса кур в Россию до конца 2024 года

В России отменили на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн.

Как сообщили в пресс-службе правительства, решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России количество организаций – производителей яиц и птицы за последние три года сократилось на 11,8%. На это могли повлиять сбои в поставках импортных кормов, эмбрионов, препаратов, оборудования для выращивания птицы.