В "Уральских авиалиниях" опровергли новость о кончине маломобильного пассажира

В компании "Уральские авиалинии" опровергли информацию о смерти пассажира на пути из Екатеринбурга в Благовещенск. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, мужчина пришел в себя и его забрала "скорая".

Напомним, в Telegram-каналах появилась информация о маломобильном пассажире, которому уже через час после взлета стало плохо: у него резко упало (по другим данным поднялось) давление, стало трудно дышать. Выяснилось, что констатировал смерть медик, находившийся на борту. Несмотря на это, он продолжал реанимировать своего пациента, пока самолет экстренно не сел в Сургуте.

В авиакомпании сообщили, что пассажир оказался жив и его забрала бригада врачей, прибывшая в карете "скорой помощи". Что сейчас с мужчиной, неизвестно.

Вскоре после происшествия рейс возобновился и остальные пассажиры отправились к пункту назначения.