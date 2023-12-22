22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

В Сургуте медики спасли мужчину, которому стало плохо на борту самолета

Борт "Уральских авиалиний" накануне совершил экстренную посадку в сургутском аэропорту. Самолет летел из Екатеринбурга в Благовещенск, сообщает "Мегаполис".

Через час 45-летнему маломобильному пассажиру без ног вдруг стало плохо: у него упало давление, он стал задыхаться. Находившиеся на борту врачи пытались оказать ему помощь, а командир корабля принял решение садиться в Сургуте.

Сообщается, что у мужчины дважды останавливалось сердце.

Когда было принято решение садиться в Сургуте, югорские врачи спросили - какая необходима помощь по прилету. Капитан доложил о том, что врачи констатировали смерть, но продолжают бороться и требуется реанимация. И после посадки больной пассажир пришел в себя — его встретила "скорая" и увезла в больницу.

Сейчас гость чувствует себя хорошо, в помощи врачей не нуждается. Из аэропорта Сургута мужчину доставили в сургутскую окружную клиническую больницу, где его обследовали и стабилизировали состояние.

Теги: самолет, мужчина, посадка, уральские авиалинии


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