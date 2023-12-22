Искусственный интеллект будет определять дату смерти?

Ученые из Дании и США создали искусственный интеллект, который способен с очень высокой точностью на основе разных показателей определить примерную дату смерти человека.

Модель ИИ продемонстрировала способность предсказывать будущие события в жизни людей, в статье речь идет о времени смерти. Модель была обучена на основе большого массива данных. Оценивались данные по 6 млн ранее умерших жителей Дании, вкючая время рождения, учебу в школе, образование, зарплату, жилье и здравоохранение. И модель ИИ рассчитывала, что будет дальше. Оказалось, что в 78% случаев модель точно определила дату смерти.

Исследовательская группа во главе с профессором Суне Леманном Йоргенсеном из Датского технического университета отмечает, что для других стран модель должна быть скорректирована. При этом Йоргенсен подчеркивает, что подобные модели не должны попадать в руки корпораций, но они могут уже использоваться, хотя это и не признают открыто.

"Модель не должна использоваться страховой компанией", - сказал он.

Ученые видят положительные результаты в том, что эта модель ИИ способна выявить потенциальные механизмы, влияющие на жизненные события, в том числе предотвратить преждевременную смерть.

Однако остро встает этическая проблема "права на жизнь" для тех, кто, по расчетам ИИ, уже "должен" умереть. Также банки и другие корпорации, основываясь на данных тайного анализа, могут отказывать людям в кредитах или других услугах, ожидая скорой смерти "ненадежного" человека.