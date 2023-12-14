14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин: предотвратить развитие ИИ невозможно, а значит, нужно возглавить

Владимир Путин высказался о развитии в мире искусственного интеллекта.

В ходе сегодняшней "прямой линии" президенту задала вопрос девочка из Волгограда – якобы на уроке ребенку сказали, что в будущем человека может заменить робот. Девочка запереживала, что заменят всю ее семью – маму, папу, бабушку и остальных.

"Могу сказать точно – бабушку никто не заменит. Это невозможно", - ответил на это Путин.

Еще один вопрос про ИИ был задан студентом из Петербурга. Причем задавала его точная копия Владимира Путина, вероятно, созданная нейросетью.

"Это мой первый двойник", - пошутил на это президент.

Президенту задает вопрос студент из Санкт-Петербурга (в виде Путина) во время итогов года(2023)|Фото: скриншот с трансляции Первого канала

"Но надо ли бояться? Предотвратить развитие ИИ невозможно, а значит, нужно возглавить. Нужно сделать все, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. А чем все закончится – никто не знает", - заявил Путин.

Он предположил, что можно как-то договариваться между лидерами государств, чтобы не создать условий, которые могут привести к опасности для человечества – как это было с атомной бомбой.

"Когда осознают – начнут договариваться. Достичь договоренности вряд ли удастся, но думать надо уже сейчас", - заключил Путин.

Теги: Путин, ИИ, развитие


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