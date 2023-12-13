13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Google создаст ИИ об истории жизни каждого человека

Корпорация Google запустит проект Project Ellmann, который будет использовать модель искусственного интеллекта Gemini для создания "более персонализированного" общения с пользователями за счет анализа фотографий и истории поиска. Об этом пишет CNBC, ссылаясь на свои источники.
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У Google сейчас более миллиарда пользователей и 4 триллиона фотографий и видео. И Project Ellman - это один из способов, которые корпорация предлагает для дальнейшего продвижения своих продуктов с использованием технологии искусственного интеллекта. На днях Google представил свою последнюю и самую продвинутую модель искусственного интеллекта Gemini, которая в некоторых случаях превзошла GPT-4. Она может обрабатывать и "понимать" визуальную информацию, включая изображения, видео и аудио. Это поможет создать детализированный цифровой профиль жизни каждого пользователя, чтобы отвечать на его запросы более полно.

Предлагаемый Project Ellmann может помочь Google в гонке вооружений среди IT-гигантов по созданию персонализированных воспоминаний о жизни. Возможно, в будущем это будет означать "передачу памяти" искусственному интеллекту.

В связи с этим встает вопрос о степени вмешательства в личную жизнь, поскольку речь фактически идет о слежке за человеком. В ближайшем будущем вероятно появление подобных технологий от других компаний.

"Представьте, что вы открываете ChatGPT, но он уже знает все о вашей жизни", - так сказал представитель Google, пишет издание.

Как сообщалось, рейтинг компаний, вносящих наибольший вклад в развитие искусственного интеллекта, по версии Массачусетского технологического института и центра Epoch AI, возглавляют Google и Microsoft. В двадцатку также попал "Яндекс", став единственным представителем России.

Теги: искусственный интеллект,


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