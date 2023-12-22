22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Песков отнес публикацию WSJ о гибели Пригожина к жанру "бульварного чтива"

В Кремле не комментируют публикацию Wall Street Journal о якобы причастности секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к гибели экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься pulp fiction", - цитирует его ТАСС.

Американское издание, озвучивая свою версию гибели Пригожина, сослалось на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки. По данным WSJ, после "марша" справедливости" основателя "Вагнера" секретарь Совбеза якобы приказал подготовить план устранения предпринимателя, чему не препятствовали власти. В результате, по версии издания, под крылом самолета Embraer Legacy 600 было установлено маленькое взрывное устройство.

23 августа самолет Embraer Legacy 600, на котором летал Пригожин, разбился в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек: два пилота, стюардесса, Пригожин, его охрана и командиры ЧВК. Все они погибли.

В октябре президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на "Валдае" заявил, что внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина оказано не было. Путин сослался на доклад руководителя СК Александра Бастрыкина.

"Мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было", – отметил президент.

Теги: песков, патрушев, пригожин, WSJ


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