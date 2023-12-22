В УФСИН опровергли информацию об отказе в медпомощи владельцу группы "Сумма" Магомедову

В столичном управлении ФСИН опровергли информацию о том, что бывшему владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову в колонии не оказывается медицинская помощь.

"У осужденного имеются симптомы сезонного ОРВИ. Состояние его здоровья удовлетворительное. Он находится под наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме", - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на адвоката Александра Гофштейна сообщило, что у Магомедова высокая температура, кашель и насморк, но медицинскую помощь ему якобы не оказывают.

18 декабря Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор Магомедову за хищение 11 млрд рублей. Его брату Магомеду срок также уменьшен на полгода – до 17 с половиной лет.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018 года по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей.