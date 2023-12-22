Проблема "тигриного терроризма" с Дальнего Востока дошла до Совета Федерации

Около тысячи жителей дальневосточных регионов направили коллективные обращения в федеральные органы власти, в том числе в Совет Федерации. Проблему подняли на последнем в этом году заседании верхней палаты парламента.

Сенатор Сергей Безденежных рассказал, что к нему пришло огромное количество обращений с просьбой разобраться "Тигры терроризируют", - сообщил сенатор.

Нападения тигров зафиксированы в восьми районах Хабаровского края и в некоторых районах Приморья. "Сохраняли их и вот, досохранялись. Следы тигров уже видели на территории школы, в районе им. Лаза тигр убил человека", - говорит сенатор. По его словам, световой день сейчас очень короткий, а с наступлением темноты люди просто боятся выходить на улицу.

"А мы чем можем помочь?" – спросила спикер СовФеда Валентина Матвиенко.

Безденежных констатировал, что не знает, чем конкретно помочь, но отметил, что и оставлять ситуацию без изменений нельзя. Жители обращаются в профильные ведомства, но там им отвечают отписками и рекомендациями ставить трехметровые заборы.

В итоге комитету СФ по природопользованию поручили разобраться с дальневосточными тиграми-террористами.