Гозману* вменили публикацию фейков об армии России

Политик Леонид Гозман* попал под уголовное преследование – ему вменили фейках против армии России. По этой статье можно получить до 10 лет колонии.

"Основанием стало размещение им в Facebook** и telegram-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, в августе 2022 г. Гозман* был арестован на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Протокол связан с несколькими постами Гозмана в соцсетях.

*Признан иноагентом

**Запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской.