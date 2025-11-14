Гозман* получил 10 лет

Заочно осуждён общественник Леонид Гозман*. Решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Гозман за границей дал интервью зарубежному изданию, в котором публично оправдал терроризм. Приговор – 10 лет колонии общего режима с лишением на пять лет права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в Сети. Приговор в силу не вступил, сообщает прокуратура Москвы.

В июле 2024 г. Гагаринский суд Москвы признал Гозмана* виновным в распространении фейковой информации о ВС РФ и заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима.