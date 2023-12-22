22 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Клиники ЮУГМУ

В Свердловской области женщина закопала новорожденного в сугроб

В Свердловской области произошел очередной случай попытки убийства новорожденного собственной матерью. Женщина тоже закопала младенца в снегу, однако, как и в случае из Екатеринбурга, ребенок выжил.

Как сообщает Рен.тв со ссылкой на источник, роды произошли в бане свекра женщины. Шокированный мужчина дал невестке простыни и ушел за помощью, в это время новоиспеченная мать по неизвестной причине отправилась на участок за баней, где и закопала ребенка.

По возвращении свекр вместе с соседом обнаружили младенца в снегу, откопали и вызвали "скорую помощь". Медики диагностировали у новорожденного мозговую дисфункцию.

Как сообщает канал, это уже третий ребенок у женщины. По данному факту проводится проверка. Накануне.RU обратилось в областные СКР и прокуратуру за комментарием, однако на момент публикации ответа не получили.

Напомним, что пугающе похожий случай совсем недавно произошел и в Екатеринбурге. В ночь на 15 декабря в одной из квартир дома по улице Краснофлотцев в уральской столице: 20-летняя девушка родила мальчика, положила ребенка в пакет и вынесла его на улицу, бросив в снег под окном. Она думала, что из-за низкой температуры на улице сын погибнет, однако он был обнаружен прохожим, который вызвал "скорую помощь". В итоге мальчик выжил, а против матери возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство новорожденного".

Теги: снег, сугроб, новорожденный, баня, мать


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