Осужденный за шпионаж в РФ Уилан заявил, что власти США бросили его

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обвинил власти США в том, что они бросили и предали его, упустив возможности для обмена своего гражданина.

"Я знаю, что США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России", - сказал Уилан в интервью Би-би-си.

По его словам, администрация Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута, сообщает ТАСС.

По мнению Уилана, США "практически бросили" его, а все обещания вернуть его домой на самом деле оказались пустыми.

Ранее Госдеп США сообщил, что призывает российские власти рассмотреть предложение Вашингтона по вопросу выдачи американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Как заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, Госдеп "очень хочет достичь договоренностей, но пока получает только отказ на свои предложения".

До этого президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что переговоры по двум упомянутым американцам идут.