14 Декабря 2023
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Фото: Эван Гершкович, личный архив

Путин заявил о возможной выдаче США Пола Уилана и Эвана Гершковича

Владимир Путин заявил, что переговоры о возможной выдаче в США американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича ведутся и могут закончиться успехом.

"Мы не отказываемся их обменять, мы хотим договориться. И договоренности должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть и диалог идет, хоть он и непростой. В целом, мне кажется, мы говорим на понятном для друг друга языке и найдем решение. Гуманитарные соображения должны быть на первом плане", - сказал Путин на своей большой пресс-конференции/прямой линии.

В начале декабря США передали России "существенное предложение" по обмену американцев Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которое было отвергнуто, заявил ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Пол Уилан был приговорен к 16 годам колонии по делу о шпионаже, Гершковича также подозревают в шпионаже.

Теги: пол уилан, эван гершкович, владимир путин


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