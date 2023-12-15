15 Декабря 2023
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Фото: Эван Гершкович, личный архив

Госдеп "очень хочет достичь договоренностей" по выдаче Уилана и Гершковича

Госдеп США призывает российские власти рассмотреть предложение Вашингтона по вопросу выдачи американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. Он заявил, что Госдеп "очень хочет достичь договоренностей, но пока получает только отказ на свои предложения".

Накануне президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что переговоры по двум упомянутым американцам идут.

"Мы не отказываемся их обменять, мы хотим договориться. И договоренности должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть и диалог идет, хоть он и непростой. В целом, мне кажется, мы говорим на понятном для друг друга языке и найдем решение. Гуманитарные соображения должны быть на первом плане", - сказал Путин.

В начале декабря США передали России "существенное предложение" по обмену Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которое было отвергнуто, заявлял ранее Миллер.

Пол Уилан был приговорен к 16 годам колонии по делу о шпионаже, Гершковича также подозревают в шпионаже.

Теги: госдеп, пол уилан, эван гершкович, обмен


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