21 Декабря 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми ветераны ЗиДа обратились в ФНС и Генпрокуратуру с требованием отстранить конкурсного управляющего

Ветераны ЗиДа 20 декабря обратились в налоговую с требованием инициировать судебный процесс по отстранению конкурсного управляющего обанкротившегося Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) Льва Шляпина.

"Считаем недопустимым бездействие государственных органов при махинациях с государственным имуществом в период Специальной военной операции на Украине", - говорится в обращении (имеется в распоряжении Накануне.RU).

Также обращение подано в Генпрокуратуру РФ.

Месяц назад ветераны обратились в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить Шляпина на соответствие занимаемой должности. Причиной стало решение Арбитражного суда Москвы, признавшего, что Льва Шляпина незаконно назначили конкурсным управляющим предприятия "Завод Электроприбор" из-за нехватки стажа руководящей работы. Лев Шляпин пытается обжаловать это решение - подана апелляция.

Ветераны ЗиД требуют отстранения Шляпина по тем же основаниям, также они заявляют о необходимости взыскать с него деньги, полученные в период, когда он "незаконно занимал место управляющего" и "разобраться с теми, кто утвердил" его в этой должности.

Теги: Лев Шляпин, конкурсный управляющий, ЗиД


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Ранее 16.11.2023 16:09 Мск Конкурсный управляющий ЗиДа отстранен от такой же должности на предприятии-банкроте в Москве

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