Конкурсный управляющий ЗиДа отстранен от такой же должности на предприятии-банкроте в Москве

Конкурсный управляющий ЗиДа Лев Шляпин в Москве отстранен судом от такой же должности на столичном стратегическом предприятии-банкроте. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о предприятии "Завод Электроприбор".

Причиной стали несоответствия Шляпина требованиям федерального законодательства.

"В частности, у арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации должен быть стаж работы на предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее пяти лет, из них не менее года стажа руководящей работы", - говорится в постановлении.

Общий стаж работы Шляпина, согласно документам, на момент утверждения конкурсным управляющим предприятия в столице в настоящий момент составляет менее пяти лет.

"При этом из Единого государственного реестра юридических лиц не усматривается, что данные юридические лица осуществляли (осуществляют) деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, стратегическими предприятиями не являются, в реестре соисполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) не состоят. Одновременно обращает на себя внимание, что арбитражным управляющим общества Львом Шляпиным допускались неоднократные существенные факты ненадлежащего исполнения, выразившиеся в нарушении им законодательства при осуществлении своих полномочий", - говорится в документе.