21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Перми ветераны ЗиДа добиваются отстранения Льва Шляпина от должности конкурсного управляющего

В Перми группа ветеранов машиностроительного завода имени Дзержинского обратилась в краевую прокуратуру с просьбой проверить законность назначения Льва Шляпина конкурсным управляющим.

Как следует из обращения (имеется в распоряжении Накануне.RU), основанием стало аналогичное решение Арбитражного суда Москвы, признавшего, что Льва Шляпина незаконно назначили конкурсным управляющим предприятия "Завод Электроприбор".

В решении говорилось, что у арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации должен быть стаж работы на предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее пяти лет, из них не менее года стажа руководящей работы. Общий стаж работы Шляпина, согласно документам, на момент утверждения конкурсным управляющим предприятия в столице в настоящий момент составляет менее пяти лет.

Ветераны ЗиД требуют отстранения Шляпина по тем же основаниям, также они заявляют о необходимости взыскать с него деньги, полученные в период, когда он "незаконно занимал место управляющего" и "разобраться с теми, кто утвердил" его в этой должности.

Теги: Лев Шляпин, конкурсный управляющий, ЗиД


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.11.2023 16:09 Мск Конкурсный управляющий ЗиДа отстранен от такой же должности на предприятии-банкроте в Москве

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