Свердловчанам придется больше платить за вывоз мусора в 2024 году

В втором полугодии 2024 года тариф на вывоз мусора в Свердловской области вырастет на 60 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

Согласно документу, с 1 января по 30 июня размер тарифа сохранится на позиции в 627 рублей, однако уже с 1 июля вырастет до 687 рублей. После нас ждет снижение - в первой половине 2025 года стоимость вывоза мусора снизится до 664 рублей, а с 1 июля снова вырастет, но уже до 704 рублей.

В начале 2026 изменения тарифа ждать не стоит, но во втором полугодии цены поднимутся до 742 рублей за куб.м.